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    Пропавшая подлодка ВМС Аргентины имела запас кислорода на 6 дней

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    По словам представителя флота, запасов кислорода в подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан", пропавшей в Атлантическом океане, должно хватить на шесть дней в автономном режиме.
    Подводная лодка Сан-Хуан
    Armada Argentina

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Запасов кислорода в подводной лодке ВМС Аргентины "Сан-Хуан", пропавшей в Атлантическом океане, должно хватить на шесть дней в автономном режиме, сообщил представитель флота Энрике Бальби.

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    "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

    "Ресурс выживаемости составляет шесть дней", — заявил Бальби журналистам.

    Он отметил, что речь идет об автономном режиме, когда лодка постоянно остается под водой и не имеет возможности подняться на поверхность.

    Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

    Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

    Несмотря на непогоду, поиски подводной лодки продолжались все воскресенье, однако пока субмарину обнаружить не удалось.

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