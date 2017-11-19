С потерянной аргентинской подлодки поступило семь сигналов

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. ВМС Аргентины получили семь сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан", но установить контакт с ней не удалось, сообщается в заявлении аргентинского минобороны.

"Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки "Сан-Хуан", длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 (15.52 субботы по Киеву) до 15.42 (20.42 субботы по Киеву) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось", — говорится в сообщении.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках субмарины. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.