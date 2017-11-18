ЧП под водой. Аргентинскую подлодку ищет авиация НАСА

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Исследовательский самолет НАСА задействован в поисках пропавшей аргентинской подводной лодки, американские военные готовы присоединиться к поискам в случае необходимости, сообщает сайт неправительственной организации "Военно-морской институт" со ссылкой на представителя Южного командования США.

Как сообщил представитель командования Хосе Руиз, модифицированный самолет НАСА P-3 Orion был отправлен на поиски пропавшей субмарины из аргентинского Ушуая, где он находится для проведения ежегодных антарктических исследований.

Как поясняет портал ARS Technica, P-3 Orion в прошлом использовался военными США для обнаружения подводных лодок, самолет оснащен магнетометром, инфракрасными камерами, а также сенсорами для измерения толщины льда. Его оборудование, отмечает издание, способно обнаружить затонувшую подлодку.

По словам Руиза, американские военные поддерживают контакт с госдепартаментом и готовы присоединиться к поискам в случае запроса со стороны Аргентины. Как сообщил изданию источник в структурах оборонного ведомства США, служба обеспечения подводных спасательных операций ВМС готовит команду специалистов и оборудование, в том числе подводный аппарат для спасения затонувших подводных лодок Submarine Rescue Diving and Recompression System (SRDRS) в Сан Диего.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту подлодки находятся 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках субмарины.

В пятницу президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что согласен принять международную помощь для поиска пропавшей подводной лодки.