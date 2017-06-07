НАСА рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с РФ

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. НАСА считает сотрудничество с Россией очень крепким и надеется, что правительства двух стран останутся приверженными достигнутых соглашений, несмотря на политический климат, заявила РИА Новости старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини.

"Конечно, мы в определенной степени подвержены политической обстановке, но мы выполняем задачи, которые были согласованы на бумаге наши правительствами. И мы надеемся, что наши правительства не изменят это, наше сотрудничество очень хорошее", — сказала Лоурини РИА Новости на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

Она подчеркнула, что НАСА и "Роскосмос" сконцентрированы на выполнении конкретных задач, таких как поддержание работы МКС и обеспечение безопасности экипажа.

"Наши коллеги из России и "Роскосмоса" — прекрасные партнеры, с которыми мы работаем многие годы, и наше сотрудничество очень крепкое", — добавила представитель НАСА.

Лоурини также заявила, что НАСА высоко ценит сотрудничество в рамках Международной космической станции (МКС) и не намерено покидать проект до 2024 года.

Ранее астронавт НАСА Базз Олдрин – "второй человек на Луне" — призвал американское космическое агентство отказаться от эксплуатации МКС и направить имеющиеся ресурсы на развитие марсианской программы.

"Нет, нет (не собираемся — Ред.), мы привержены участию в проекте МКС и этому международному партнерству", – сказала Лоурини, отвечая на вопрос о том, могут ли США выйти из проекта МКС до 2024 года.

Как сообщалось ранее, НАСА считает вполне возможным, что человечество уже находится на грани открытия внеземной жизни.