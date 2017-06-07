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    НАСА рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с РФ

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    В НАСА заявили, что агентство и "Роскосмос" сконцентрированы на выполнении конкретных задач, таких как поддержание работы МКС и обеспечение безопасности экипажа.
    Знак Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. НАСА считает сотрудничество с Россией очень крепким и надеется, что правительства двух стран останутся приверженными достигнутых соглашений, несмотря на политический климат, заявила РИА Новости старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини.

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    "Конечно, мы в определенной степени подвержены политической обстановке, но мы выполняем задачи, которые были согласованы на бумаге наши правительствами. И мы надеемся, что наши правительства не изменят это, наше сотрудничество очень хорошее", — сказала Лоурини РИА Новости на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

    Она подчеркнула, что НАСА и "Роскосмос" сконцентрированы на выполнении конкретных задач, таких как поддержание работы МКС и обеспечение безопасности экипажа.

    "Наши коллеги из России и "Роскосмоса" — прекрасные партнеры, с которыми мы работаем многие годы, и наше сотрудничество очень крепкое", — добавила представитель НАСА.

    Лоурини также заявила, что НАСА высоко ценит сотрудничество в рамках Международной космической станции (МКС) и не намерено покидать проект до 2024 года.

    Ранее астронавт НАСА Базз Олдрин – "второй человек на Луне" — призвал американское космическое агентство отказаться от эксплуатации МКС и направить имеющиеся ресурсы на развитие марсианской программы.

    "Нет, нет (не собираемся — Ред.), мы привержены участию в проекте МКС и этому международному партнерству", – сказала Лоурини, отвечая на вопрос о том, могут ли США выйти из проекта МКС до 2024 года.

    Как сообщалось ранее, НАСА считает вполне возможным, что человечество уже находится на грани открытия внеземной жизни.

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