НАСА сообщает об исчезновении звезды из Вселенной

ESO/VPHAS+ Survey/N. Wright

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, сообщает NASA.

Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс — превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946. Светило было в 25 раз тяжелее Солнца.

Ранее сообщалось, что международная группа исследователей заявила, что нашла новую ледяную планету размером с Землю. Планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца.