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    Общество

    НАСА сообщает об исчезновении звезды из Вселенной

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    Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс - превращение N6946-BH1 в черную дыру.
    Звездное сверхскопление
    ESO/VPHAS+ Survey/N. Wright

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, сообщает NASA.

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    time.com
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    Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс — превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

    N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946. Светило было в 25 раз тяжелее Солнца.

    Ранее сообщалось, что международная группа исследователей заявила, что нашла новую ледяную планету размером с Землю. Планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца. 

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