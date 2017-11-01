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    Пять граждан Аргентины погибли в результате теракта в центре Нью-Йорка

    Тема:

    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка (14)

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    Группа аргентинцев прибыла в Нью-Йорк из города Росарио (провинция Санта-Фе), чтобы отпраздновать 30-летие окончания политехнического вуза.
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d

    КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. МИД Аргентины сообщил о гибели пятерых граждан страны при теракте в Нью-Йорке.

    "Правительство Аргентины выражает свои самые искренние соболезнования в связи с гибелью аргентинских граждан Эрнана Диего Мендосы, Диего Энрике Ангелини, Алехандро Дамиано Панукко, Ариэль Эрлих и Эрнана Ферручи, произошедшей как следствие драматической террористической атаки сегодня (во вторник) вечером в Нью-Йорке", — говорится в заявлении ведомства.

    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Видео
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    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    По данным МИД, еще один гражданин Аргентины Мартин Людовико Марро доставлен с госпиталь в связи с полученными при теракте ранениями, состояние его здоровья уже не вызывает опасений.

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    Аргентинское дипломатическое ведомство уточнило, что группа аргентинцев прибыла в Нью-Йорк из города Росарио (провинция Санта-Фе), чтобы отпраздновать 30-летие окончания политехнического вуза.

    По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    @abdrahmane_d
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

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