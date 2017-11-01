Пять граждан Аргентины погибли в результате теракта в центре Нью-Йорка

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. МИД Аргентины сообщил о гибели пятерых граждан страны при теракте в Нью-Йорке.

"Правительство Аргентины выражает свои самые искренние соболезнования в связи с гибелью аргентинских граждан Эрнана Диего Мендосы, Диего Энрике Ангелини, Алехандро Дамиано Панукко, Ариэль Эрлих и Эрнана Ферручи, произошедшей как следствие драматической террористической атаки сегодня (во вторник) вечером в Нью-Йорке", — говорится в заявлении ведомства.

По данным МИД, еще один гражданин Аргентины Мартин Людовико Марро доставлен с госпиталь в связи с полученными при теракте ранениями, состояние его здоровья уже не вызывает опасений.

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Аргентинское дипломатическое ведомство уточнило, что группа аргентинцев прибыла в Нью-Йорк из города Росарио (провинция Санта-Фе), чтобы отпраздновать 30-летие окончания политехнического вуза.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

@abdrahmane_d Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов

Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".