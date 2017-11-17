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    В Аргентине ищут пропавшую подлодку с 44 людьми на борту

    (обновлено: )19101
    ВМС Аргентины проводят действия, чтобы восстановить связь с подлодкой "Сан-Хуан", потерянную во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату.
    Волна, архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 

    Минобороны РФ показало пуск ракеты Калибр с атомной подлодки в Баренцевом море. Видео
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    В Аргентине боевая подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь, сообщает в пятницу военно-морское ведомство.

    Известно, что на борту субмарины находятся 44 члена экипажа.

    "ВМС проводят действия, чтобы восстановить связь с подлодкой "Сан-Хуан", потерянную во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату. Самолеты и корабли ВМС находятся в зоне ее последнего зафиксированного местонахождения", — говорится в сообщении ВМС Аргентины в микроблоге в Twitter.

    Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.

    Напомним, в сентябре немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны, предположительно, с телами членов экипажа была обнаружена в водах Северного моря на западе Бельгии.

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