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    Евросоюз ужесточает проверки на границе

    (обновлено: )17761
    По новым правилам, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.
    Граница Словения-Хорватия в Европейском союзе
    JURE MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Европейский Союз в понедельник, 20 ноября, утвердил новые правила проверки на границе, сообщает EU Observer.

    Пограничный столб. Архивное фото
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    По новым правилам, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.

    "Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом", – пишет издание.

    Как отмечается, новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.

    Как сообщалось ранее, с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы было отказано более 50 украинцам.

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