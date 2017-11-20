Евросоюз ужесточает проверки на границе

JURE MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Европейский Союз в понедельник, 20 ноября, утвердил новые правила проверки на границе, сообщает EU Observer.

По новым правилам, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.

"Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом", – пишет издание.

Как отмечается, новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.

Как сообщалось ранее, с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом в пересечении границы было отказано более 50 украинцам.