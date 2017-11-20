В США нашли советский "корабль-призрак", кишащий крысами-каннибалами - СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. У побережья Калифорнии обнаружен остов корабля, который может быть лайнером советской постройки "Любовь Орлова", пропавшим в 2013 году, сообщает издание Daily Mail.

Издание приводит слова специалистов, прозвучавшие в документальном фильме канала Science Channel, о том, что размер остова совпадает с "Орловой" — оба судна длиной 90 метров. Однако другие эксперты опровергли это предположение, заявив, что найденные останки корабля бетонные, в то время как советское судно было построено преимущественно из металла.

Кроме того, упоминается версия, согласно которой найденные обломки принадлежат заброшенному еще в 1930-ые годы танкеру, который использовался мафией для нелегальных казино, борделей и питейных заведений.

Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.

"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", — пишет Daily Mail.

скриншот видео Science Channel Остов найденного корабля у побережья Калифорнии

Бывший советский круизный лайнер "Любовь Орлова" (порт приписки Владивосток) был спущен на воду в 1976 году. Судно находилось в составе Дальневосточного пароходства до 1999 года, совершая пассажирские рейсы на Сахалин, Камчатку, вдоль побережья Приморского края и в Японию, после чего он был продан иностранной компании. В 2010 году судно арестовали за долги, российский экипаж остался без средств.. Правительство России оказало им помощь в возвращении домой.

Новые владельцы судна решили переправить лайнер в Доминиканскую республику, чтобы продать на металлолом, однако во время шторма в Атлантике буксировочный трос лопнул, в результате чего судно с января 2013 года дрейфовало в океане. По данным западных СМИ, "Любовь Орлову" начало сносить течением в сторону Великобритании и Ирландии. Исследовавшие этот район береговые службы, которые так и не нашли судно. Представители властей заявили, что бывший лайнер, скорее всего, затонул.

Ранее сообщалось, что ракетный "фрегат-невидимка" Военно-морских сил Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря.