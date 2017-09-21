Грузчики в порту Барселоны отказались обслуживать корабли полиции Испании

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Грузчики порта Барселоны приняли решение не обслуживать корабли, на которых будут расквартированы сотрудники Национальной полиции, отправленные в Каталонию в связи со сложной обстановкой в автономном сообществе.

Два корабля находятся в порту Барселоны, еще один в Таррагоне. Ранее испанские СМИ сообщали, что в Каталонию будут направлены дополнительно четыре тысячи сотрудников.

В четверг Организация портовых грузчиков Барселоны на своем собрании приняла решение не обслуживать эти суда. "На ассамблее грузчики Барселоны проголосовали не обслуживать судно Raphsody. В защиту гражданских прав", — говорится в сообщении организации в Twitter. Raphsody находится в порту с утра среды, вечером в барселонский порт прибыло еще одно судно.

По словам грузчиков, они приняли такое решение "в защиту гражданских прав" в связи с операцией, которую проводили правоохранительные органы Испании в Каталонии в среду в связи с так называемым "референдумом о независимости".

В ходе операции были задержаны 14 человек (трое позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней.

Накануне МВД издало приказ об изменении режима работы сотрудников, которые будут задействованы в "обеспечении выполнения решения Конституционного суда о незаконном референдуме в Каталонии". В период с 20 сентября по 5 октября они не могут взять отпуска или отгул.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.