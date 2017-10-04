Российские корабли уничтожили подводную лодку на учениях в Черном море

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Малые противолодочные корабли (МПК) "Суздалец" и "Муромец" уничтожили подводную лодку условного противника на учениях в Черном море, сообщил капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Капитан уточнил, что экипажам МПК удалось обнаружить подводную лодку условного противника и атаковать её торпедами и реактивными бомбами, подводная лодка в свою очередь нанесла торпедный удар по группе кораблей.

"Корабельная поисковая ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Суздалец" и "Муромец" осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в назначенном полигоне боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Учения Черноморского флота (ЧФ) продлятся до шестого октября.

Ранее сообщалось, стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышала 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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