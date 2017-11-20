В Таиланде оборвался аттракцион, много пострадавших

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. В результате аварии на карусели Monster Ride во временном парке аттракционов в провинции Самутпракан недалеко от Бангкока пострадали 15 человек, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.

Monster Ride представляет собой карусель с изменяемой высотой вращения, выполненную в виде гигантского спрута, к щупальцам которого прикреплены кабинки с сиденьями на двух человек каждая. Два щупальца обвалились в момент работы аттракциона, в результате чего несколько кабинок упали на землю с небольшой высоты, говорится в сообщении. Пятнадцать пострадавших были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Тяжелых травм не выявлено ни у одного из них, сообщает издание.

Все пострадавшие – граждане Таиланда, принимавшие участие в ежегодной ярмарке в честь буддийской ступы (пагоды) Пхра Самут, расположенной на территории комплекса зданий провинциальной администрации Самутпракана. Сборно-разборный парк аттракционов был установлен на площади, где проходит ярмарка, по приглашению администрации провинции. Полиция расследует инцидент. Сотрудники городской администрации, ответственные за проведение ярмарки, и владелец парка аттракционов в настоящее время дают показания о случившемся, говорится в сообщении.

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