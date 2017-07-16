Стали известны подробности аварии на аттракционе в Мадриде

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В результате инцидента, который произошел в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, пострадали 33 человека. Об этом сообщает агентство EFE.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших, среди которых есть дети. Все травмы легкие.

Причиной послужило столкновение двух составов на американских горках аттракциона "Поезд из шахты". Как рассказали свидетели, один из составов остановился, а второй, шедший за ним, не успел затормозить. "На людях были надеты очки виртуальной реальности, и они не ожидали удара", — рассказали свидетели.

В парке аттракционов уверяют, что американские горки прошли проверку на безопасность.