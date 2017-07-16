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    В Мадриде на американских горках произошла авария, пострадали 26 человек

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    Согласно информации, все пострадавшие, в том числе и дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы. На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.
    Скорая помощь в Испании
    Associated Press Josema Moreno

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В парке развлечений в Мадриде столкнулись два состава на американских горках аттракциона "Поезд из шахты". Об этом сообщает агентство EFE.

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    Как минимум 26 человек пострадали в результате инцидента.

    Все пострадавшие, среди которых есть дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы.

    На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.

    Ранее сообщалось, что в Испании в парке развлечений "Парк Авентура" недалеко от Барселоны мужчина столкнулся с птицей, катаясь на американских горках

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