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    В Мадриде на музыкальном фестивале акробат упал с 28 метров

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    Инцидент произошел перед началом выступления американской рок-группы Green Day. Акробат упал с высоты 28 метров и скончался на месте некоторое время спустя.
    На музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде погиб акробат после падения с 28-метровой высоты
    cultura.elpais.com

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде погиб акробат после падения с 28-метровой высоты, сообщают организаторы шоу.

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    "Организаторы фестиваля Mad Cool сожалеют об ужасном инциденте, произошедшим с воздушным акробатом в ходе второго дня фестиваля", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте шоу.

    Организаторы также выразили свои искренние соболезнования семье погибшего.

    Сообщается, что 8 июля память погибшего почтут минутой молчания.

    По данным издания Pais, инцидент произошел перед началом выступления американской рок-группы Green Day около 23.00. Акробат упал с высоты 28 метров и скончался на месте некоторое время спустя.

    Напомним, в прошлом году артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер сорвалась с высоты пяти метров во время выступления в австралийском городе Брисбен.

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