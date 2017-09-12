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    Культура

    Умер легендарный аниматор и автор аттракционов Disney

    (обновлено: )14
    Атенсио получил работу в компании Disney в 1938 году, через два года на экраны вышли его первые работы – мультфильмы "Пиноккио" и "Фантазия", ставшие впоследствии классикой анимационного кино.
    Логотип Walt Disney

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Сотрудник компании Disney Ксавье Атенсио, участвовавший в создании мультфильмов "Пиноккио" и "Фантазия", а также аттракционов "Пираты карибского моря" и "Особняк с приведениями", умер на 99 году жизни.

    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney

    Об этом сообщается на сайте официального фан-клуба Walt Disney.

    "Легенда Диснея, аниматор и бывший сотрудник компании Уолта Диснея Ксавье "Икс" Атенсио скончался 10 сентября в возрасте 98 лет. Он стоял за воплощением в жизнь идей о создании нескольких любимых всеми аттракционов в парках Disney, включая "Пиратов карибского моря" и "Особняк с приведениями", а также классических анимационных работ, таких, как "Пиноккио" и "Фантазия", — говорится в сообщении фан-клуба D23.

    Атенсио получил работу в компании Disney в 1938 году, через два года на экраны вышли его первые работы – мультфильмы "Пиноккио" и "Фантазия", ставшие впоследствии классикой анимационного кино. В этот же год он ушел на войну. После войны он вернулся в компанию, где проработал до 1984 года. Выйдя на пенсию, он продолжал консультировать сотрудников Disney.

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