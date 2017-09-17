КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Гонконге парк развлечений Ocean Park приостановил работу аттракциона "Погребенные заживо" из-за смерти 21-летнего молодого человека, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в субботу днем. Как заявил глава парка Маттиас Ли Син-Чунг, молодой человек по фамилии Ченг потерял сознание через пять минут после того, как зашел в "дом с привидениями".

scmp.com В Гонконге молодой парень умер на аттракционе "Погребенные заживо"

Как заявила еще один представитель парка Эва А-Юнг, он случайно зашел на территорию, предназначавшуюся только для сотрудников парка.

Точная причина гибели молодого человека не называется, проводится расследование. По данным газеты, молодой человек находился в парке на корпоративном мероприятии.

Напомним, в июле один человек погиб, пятеро пострадали в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо.