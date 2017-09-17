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    В Гонконге молодой парень умер на аттракционе "Погребенные заживо"

    (обновлено: )136
    Парень случайно зашел на территорию, предназначавшуюся только для сотрудников парка. Точная причина гибели молодого человека не называется, проводится расследование.
    В Гонконге молодой парень умер на аттракционе Погребенные заживо
    scmp.com

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Гонконге парк развлечений Ocean Park приостановил работу аттракциона "Погребенные заживо" из-за смерти 21-летнего молодого человека, сообщает газета South China Morning Post.

    Инцидент произошел в субботу днем. Как заявил глава парка Маттиас Ли Син-Чунг, молодой человек по фамилии Ченг потерял сознание через пять минут после того, как зашел в "дом с привидениями".

    scmp.com
    В Гонконге молодой парень умер на аттракционе "Погребенные заживо"

    Как заявила еще один представитель парка Эва А-Юнг, он случайно зашел на территорию, предназначавшуюся только для сотрудников парка.

    Точная причина гибели молодого человека не называется, проводится расследование. По данным газеты, молодой человек находился в парке на корпоративном мероприятии.

    Напомним, в июле один человек погиб, пятеро пострадали в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо.

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