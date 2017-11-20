Умер знаменитый серийный убийца Чарльз Мэнсон

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Пожизненно-заключенный американский серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в США на 84 году жизни.

Об этом сообщает интернет-издание TMZ со ссылкой на сестру женщины, в убийстве которой был обвинен преступник.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

Дебра Тейт рассказала изданию, что ей позвонили из тюрьмы, в которой отбывал наказание Мэнсон, и сообщили, что преступник скончался в воскресенье в 20.13 по местному времени.

В четверг издание сообщило о госпитализации серийного убийцы в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния. По данным источников TMZ, Мэнсон находился в очень тяжелом состоянии и вряд ли мог восстановиться.

В январе этого года сообщалось, что Мэнсон госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу, так как был серьезно болен. По данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. После мужчина был снова возвращен в тюрьму.

В тюрьмах Калифорнии есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях.