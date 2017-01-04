Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из тюрьмы

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненное заключение, госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу по неизвестным причинам медицинского характера, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, Мэнсон был серьезно болен. Дополнительных подробностей он не предоставил.

"Мы не раскрываем перемещения заключенных из соображений защиты и безопасности", — заявил представитель Управления исправительными и реабилитационными учреждениями Терри Торнтон (Terry Thornton). Хотя он не предоставил никаких подробностей, Торнтон заявил, что Мэнсон жив.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.