В Одесской области перекрыты все выезды из-за убийц

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Измаиле Одесской области местные полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия по задержанию преступников, совершивших убийство в селе Старая Некрасовка, сообщили в полиции.

По их информации, на данный момент въезды в город перекрыты: все транспортные средства проверяют правоохранители.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко обратился к горожанам с просьбой отнестись к данной ситуации с пониманием.

В ночь с 14 на 15 ноября двое злоумышленников проникли на территорию теплиц, расположенных в селе Старая Некрасовка Измаильского района. Через камеры видеонаблюдения владельцы увидели на своей территории неизвестных мужчин и выехали на место. Нападавшие оказали сопротивление хозяевам теплиц и набросились на них с ножом. От полученного ранения в область сердца 37-летний мужчина умер на месте происшествия, его 34-летний брат был госпитализирован в больницу. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Ранее в поселке Большой Бурлук Харьковской области 48-летний местный житель убил 8-летнего ребенка, нанеся ему около 34 ножевых ранений.