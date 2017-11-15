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    Происшествия

    В Одесской области перекрыты все выезды из-за убийц

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (245)

    (обновлено: )53520
    Злоумышленники проникли на территорию теплиц, где напали с ножом на владельцев. В результате инцидента одни мужчина погиб, второй госпитализирован в больницу.
    Полиция Одессы рядом с домом Руссова
    slovo.odessa.ua

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Измаиле Одесской области местные полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия по задержанию преступников, совершивших убийство в селе Старая Некрасовка, сообщили в полиции.

    На месте ЧП в Одессе
    7kanal.com.ua
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    По их информации, на данный момент въезды в город перекрыты: все транспортные средства проверяют правоохранители.

    Мэр Измаила Андрей Абрамченко обратился к горожанам с просьбой отнестись к данной ситуации с пониманием.

    В ночь с 14 на 15 ноября двое злоумышленников проникли на территорию теплиц, расположенных в селе Старая Некрасовка Измаильского района. Через камеры видеонаблюдения владельцы увидели на своей территории неизвестных мужчин и выехали на место. Нападавшие оказали сопротивление хозяевам теплиц и набросились на них с ножом. От полученного ранения в область сердца 37-летний мужчина умер на месте происшествия, его 34-летний брат был госпитализирован в больницу. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

    Ранее в поселке Большой Бурлук Харьковской области 48-летний местный житель убил 8-летнего ребенка, нанеся ему около 34 ножевых ранений.

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