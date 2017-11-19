Австралию затопило: залило аэропорт, вокзал, дороги

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Южные районы Австралии страдают от неожиданного наводнения.

Как сообщает ТСН, от сильного ливня понес убытки город Мельбурн. Всего за 10 минут там выпало 20 миллиметров осадков.

Сильнее всего непогода повредила местный аэропорт, где протек даже потолок терминала.

Также в городе был затоплен железнодорожный вокзал и дороги.

Чрезвычайные службы призвали горожан быть осторожными и по возможности избегать залитых водой дорог.

Как сообщалось ранее, в Греции жертвами непогоды в столичном регионе Аттика стали уже 13 человек.