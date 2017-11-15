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    В мире

    Наводнение в Греции: погибли 13 человек

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    Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.
    Последствия мощного ливня в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Греции жертвами непогоды в столичном регионе Аттика стали уже 13 человек, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

    Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.

    Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья.

    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел в среду совещание с членами правительства по вопросу ликвидации последствий стихийного бедствия и возмещения ущерба.

    Ранее сообщалось о девяти погибших. По оценке специалистов, количество жертв может дойти до 20.

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