Наводнение в Греции: погибли 13 человек

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Греции жертвами непогоды в столичном регионе Аттика стали уже 13 человек, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.

Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел в среду совещание с членами правительства по вопросу ликвидации последствий стихийного бедствия и возмещения ущерба.

Ранее сообщалось о девяти погибших. По оценке специалистов, количество жертв может дойти до 20.