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31.08.201712:38
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    Фотоленты

    Последствия наводнения в Техасе: по улицам на лодках вместо авто

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (48)

    (обновлено: )79
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Последствия наводнения в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    MARK RALSTON / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    MANDEL NGAN / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP
    Последствия наводнения в Техасе
    Brendan Smialowski / AFP

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    Убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки 160 миллиардов долларов, что равняется примерно одному проценту ВВП США, пишет газета USA Today.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    По данным специализированного портала AccuWeather, последствия урагана для экономики штата Техас будут очень серьезными, они окажут влияние на ситуацию на рынке труда, бизнес и доходы компаний.

    Читайте также: Удары урагана "Харви" в США: катастрофические разрушения и первые жертвы

    Отмечается, что сумма ущерба может превысить суммарные убытки, вызванные ураганом "Катрина" в 2005 году и мощным тропическим циклоном "Сэнди" в 2012 году.

    Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

    Читайте также: Неаполь на Флегрейских полях, как на пороховой бочке

    Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.

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