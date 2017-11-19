При пожаре в Пекине погибли 19 человек, ещё 8 пострадали

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В результате пожара на юге Пекина 19 человек погибли, еще 8 пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

Пожар вспыхнул около 18.00 в субботу в деревне Синьцзянь в районе Дасин на юге Пекина. Выехавшим на место ЧП пожарным удалось потушить пламя спустя три часа.

В общей сложности 19 человек погибли, ещё восемь получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Сообщается, что на место ЧП приехал секретарь парткома Пекина Цай Ци и исполняющий обязанности мэра Пекина Чжэнь Цзинин.

Глава парткома Цай Ци дал поручение сделать все необходимое для ликвидации последствий ЧП, оказать помощь семьям погибших и пострадавших, а также создать рабочую группу для расследования причин происшествия и привлечь к ответственности виновных.

Где именно произошёл пожар не уточняется, однако как сообщает телеканал, мэр дал поручение закрыть промышленные объекты, расположенные в деревнях и посёлках и ликвидировать весь незаконный бизнес.

Глава парткома также потребовал немедленно проверить каждую деревню, каждый двор и не упускать ни одну потенциальную угрозу происшествия.

По данным телеканала, предполагаемые виновники происшествия задержаны.

Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли тысяча 218 человек, еще тысяча 186 человек пострадали.