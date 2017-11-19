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    При пожаре в Пекине погибли 19 человек, ещё 8 пострадали

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    Пожар вспыхнул около 18.00 в субботу в деревне Синьцзянь в районе Дасин на юге Пекина. Выехавшим на место ЧП пожарным удалось потушить пламя спустя три часа.
    Скорая в Китае. Архивное фото
    flickr.com/ Bernhard Wintersperger

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В результате пожара на юге Пекина 19 человек погибли, еще 8 пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.

    Пожар вспыхнул около 18.00 в субботу в деревне Синьцзянь в районе Дасин на юге Пекина. Выехавшим на место ЧП пожарным удалось потушить пламя спустя три часа.

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    В общей сложности 19 человек погибли, ещё восемь получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

    Сообщается, что на место ЧП приехал секретарь парткома Пекина Цай Ци и исполняющий обязанности мэра Пекина Чжэнь Цзинин.

    Глава парткома Цай Ци дал поручение сделать все необходимое для ликвидации последствий ЧП, оказать помощь семьям погибших и пострадавших, а также создать рабочую группу для расследования причин происшествия и привлечь к ответственности виновных.

    Где именно произошёл пожар не уточняется, однако как сообщает телеканал, мэр дал поручение закрыть промышленные объекты, расположенные в деревнях и посёлках и ликвидировать весь незаконный бизнес.

    Глава парткома также потребовал немедленно проверить каждую деревню, каждый двор и не упускать ни одну потенциальную угрозу происшествия.

    По данным телеканала, предполагаемые виновники происшествия задержаны.

    Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли тысяча 218 человек, еще тысяча 186 человек пострадали.

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