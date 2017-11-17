Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Госбанк развития Китая уведомил "Нафтогаз Украины" о завершении генерального кредитного соглашения на сумму 3,656 млрд долларов от 25 декабря 2012 года, говорится на сайте "Нафтогаза".

Согласно условиям соглашения, проекты под кредитные средства должны были быть переданы банку до 25 июня 2017 года. Из-за задержки с получением согласований от украинских госорганов, в июне "Нафтогаз" согласовал с китайской стороной очередной перенос этого срока до 1 августа 2017.

Но согласования были предоставлены украинской стороной только в октябре 2017, и материалы поступили в банк после утвержденного срока.

В итоге банк сообщил "Нафтогазу" о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о завершении кредитного соглашения 2012 года.

Однако Банк развития КНР отметил, что готов продолжать сотрудничество с "Нафтогазом" по новым проектам. Сейчас представители компании ведут переговоры с банком по формату работы, который бы требовал меньшего количества согласований государственными органами.

Как сообщалось ранее, немецко-украинский фонд и украинский ProCredit Bank подписали кредитное соглашение на 10 миллионов евро на финансирование малого и среднего бизнеса.