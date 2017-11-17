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    Экономика

    Украина не воспользовалась китайским кредитом на $3,6 млрд

    (обновлено: )26440
    Из-за задержки с получением согласований от украинских госорганов, в июне "Нафтогаз" согласовал с китайской стороной очередной перенос срока по кредиту до 1 августа 2017.
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    REUTERS Gary Cameron

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Госбанк развития Китая уведомил "Нафтогаз Украины" о завершении генерального кредитного соглашения на сумму 3,656 млрд долларов от 25 декабря 2012 года, говорится на сайте "Нафтогаза".

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
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    Согласно условиям соглашения, проекты под кредитные средства должны были быть переданы банку до 25 июня 2017 года. Из-за задержки с получением согласований от украинских госорганов, в июне "Нафтогаз" согласовал с китайской стороной очередной перенос этого срока до 1 августа 2017.

    Но согласования были предоставлены украинской стороной только в октябре 2017, и материалы поступили в банк после утвержденного срока.

    В итоге банк сообщил "Нафтогазу" о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о завершении кредитного соглашения 2012 года.

    Однако Банк развития КНР отметил, что готов продолжать сотрудничество с "Нафтогазом" по новым проектам. Сейчас представители компании ведут переговоры с банком по формату работы, который бы требовал меньшего количества согласований государственными органами.

    Как сообщалось ранее, немецко-украинский фонд и украинский ProCredit Bank подписали кредитное соглашение на 10 миллионов евро на финансирование малого и среднего бизнеса.

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