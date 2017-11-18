США сообщили, что сделают для предотвращения ракетного удара КНДР

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа может использовать кибероружие и беспилотники, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны КНДР, сообщает газета New York Times.

Как пишет газета, на прошлой неделе в Конгресс был направлен запрос о предоставлении дополнительно 4 миллиардов долларов. Отмечается, что ранее Конгресс уже одобрил выделение 8 миллиардов долларов Агентству по противоракетной обороне.

По информации издания, США готовы использовать кибероружие, чтобы повлиять на системы контроля КНДР до того, как ракеты будут запущены. Кроме того, могут быть использованы беспилотники и истребители, чтобы сбить их сразу после запуска.

Отмечается, что оба эти варианта еще находятся на "экспериментальной стадии".

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.