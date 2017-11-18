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    Дуда недоволен сталинской высоткой в Варшаве

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    Дворец культуры и науки в Варшаве, построенный советскими строителями, открылся в 1955 году. 42-этажное здание высотой 187 метров (со шпилем - 237 метров) является самым высоким в Польше.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда недоволен тем, что именно "сталинская" высотка, в которой располагается Дворец культуры и науки, является самым высоким зданием Варшавы.

    Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что это здание необходимо снести как "символ советского господства в Польше".

    "Я не считаю Дворец культуры и науки самым красивым объектом в Варшаве, мягко говоря. Он не несет хороших ассоциаций, потому что является подарком Сталина Варшаве", — заявил Дуда в интервью радиостанции RMF FM.

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    "Я хотел бы, чтобы над Варшавой не возвышался только Дворец культуры и науки. Чтобы были другие здания, современные, красивые…, которые станут символом нашей столицы, ее величия, ее развития, ее современности", — сказал польский президент.

    "Надеюсь, что в Варшаве будут более высокие здания, чем Дворец культуры и науки, что не будет дворец над Варшавой доминировать", — добавил он.

    Дворец культуры и науки в Варшаве, построенный советскими строителями, открылся в 1955 году. 42-этажное здание высотой 187 метров (со шпилем — 237 метров) является самым высоким в Польше. Ранее в нем располагались различные коммунистические организации, сегодня его занимают торгово-развлекательные предприятия, институты и выставочные центры.

    Напомним, 21 октября в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить советские памятники

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