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    В Польше осквернили памятник советским солдатам

    (обновлено: )10922
    Местная полиция зафиксировала факт повреждения памятника и просит свидетелей происшествия или людей, которые могут помочь обнаружить виновников, связаться с правоохранителями.
    В Польше осквернили памятник советским солдатам
    Рolskatimes

    КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. Памятник советским солдатам осквернен в польском городе Щирк, сообщает издание Рolskatimes.

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    "Памятник, посвященный 36 солдатам Красной армии, расположенный за зданием Польской почты в Щирке, был разрушен. Кто-то разбил плиту с надписью и нарисовал краской знак Котвицы", — говорится в сообщении.

    Котвица — знак, сочетающий латинские буквы P (Польша) и W (walke, "борьба"). Этот знак использовался во время Второй мировой войны как символ независимости страны.

    О случившемся сообщил один из местных жителей. "Здравствуйте, вчера, прогуливаясь по улицам города Щирк, за почтой я увидел разрушенный памятник, посвященный советским солдатам, сражавшимся за освобождение Польши", — приводит издание его письмо.

    Также приводится предоставленная тем же человеком фотография, где видно, что табличка на памятнике разбита и красной краской нанесено изображение Котвицы.

    Рolskatimes
    В Польше осквернили памятник советским солдатам

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    Этот же местный житель сообщал, что еще на прошлой неделе наблюдал памятник в хорошем состоянии.

    Местная полиция зафиксировала факт повреждения памятника и просит свидетелей происшествия или людей, которые могут помочь обнаружить виновников, связаться с правоохранителями.

    В соответствии с польским законодательством, виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы.

    В Польше достаточно регулярно происходят осквернения памятников советским солдатам.

    Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

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