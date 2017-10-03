КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. Памятник советским солдатам осквернен в польском городе Щирк, сообщает издание Рolskatimes.

"Памятник, посвященный 36 солдатам Красной армии, расположенный за зданием Польской почты в Щирке, был разрушен. Кто-то разбил плиту с надписью и нарисовал краской знак Котвицы", — говорится в сообщении.

Котвица — знак, сочетающий латинские буквы P (Польша) и W (walke, "борьба"). Этот знак использовался во время Второй мировой войны как символ независимости страны.

О случившемся сообщил один из местных жителей. "Здравствуйте, вчера, прогуливаясь по улицам города Щирк, за почтой я увидел разрушенный памятник, посвященный советским солдатам, сражавшимся за освобождение Польши", — приводит издание его письмо.

Также приводится предоставленная тем же человеком фотография, где видно, что табличка на памятнике разбита и красной краской нанесено изображение Котвицы.

Рolskatimes В Польше осквернили памятник советским солдатам

Этот же местный житель сообщал, что еще на прошлой неделе наблюдал памятник в хорошем состоянии.

Местная полиция зафиксировала факт повреждения памятника и просит свидетелей происшествия или людей, которые могут помочь обнаружить виновников, связаться с правоохранителями.

В соответствии с польским законодательством, виновным грозит наказание от штрафа до ограничения свободы.

В Польше достаточно регулярно происходят осквернения памятников советским солдатам.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.