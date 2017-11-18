США раскритиковали вето РФ на резолюцию ООН по Сирии

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США не согласны с решением РФ наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Что касается российского вето, то мы с ним не согласны. Мы считаем, что это (резолюция — ред.) — шаг вперед", — сказала она.

Сандерс выразила надежду на то, что Россия "будет сотрудничать с США" по этому вопросу. Она также выразила надежду на то, что Россия поддержит проект резолюции, предложенный Японией.

Представитель Белого дома также отметила, что "действия президента (США Дональда Трампа) показывают его позицию по отношению к химическому оружию в Сирии". Она, в частности, напомнила о проведенной США ранее в этом году бомбардировке сирийской военной базы Шайрат, откуда, по мнению Вашингтона, проводились атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун в апреле нынешнего года.

Совет Безопасности ООН в 18.15 (01.15 по Киеву) проголосует по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР Совбез принять не смог.

На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

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В октябре совместный механизм ОЗХО — ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы из группировки "Исламское государство" использовали иприт.

Российская сторона считает, что доклад основан на сомнительных фактах.