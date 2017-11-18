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    США раскритиковали вето РФ на резолюцию ООН по Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (345)

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    На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии. Документ получил поддержку 11 стран.
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США не согласны с решением РФ наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    "Что касается российского вето, то мы с ним не согласны. Мы считаем, что это (резолюция — ред.) — шаг вперед", — сказала она.

    Сандерс выразила надежду на то, что Россия "будет сотрудничать с США" по этому вопросу. Она также выразила надежду на то, что Россия поддержит проект резолюции, предложенный Японией.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие. США не только перестали верить, их уже не боятся

    Представитель Белого дома также отметила, что "действия президента (США Дональда Трампа) показывают его позицию по отношению к химическому оружию в Сирии". Она, в частности, напомнила о проведенной США ранее в этом году бомбардировке сирийской военной базы Шайрат, откуда, по мнению Вашингтона, проводились атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун в апреле нынешнего года.

    Совет Безопасности ООН в 18.15 (01.15 по Киеву) проголосует по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР Совбез принять не смог.

    На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

    Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

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    В октябре совместный механизм ОЗХО — ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы из группировки "Исламское государство"  использовали иприт.

    Российская сторона считает, что доклад основан на сомнительных фактах. 

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