Названо число погибших при столкновении самолета и вертолета в Англии

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. При столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером погибли четыре человека, сообщила глава полиции региона долины реки Темза Ребекка Мирс.
"Погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете. Их личности будут названы после того, как будут извещены близкие погибших и с ними поговорят специалисты", — сказала Мирс журналистам.
На месте крушения самолета в Англии
Она не стала отвечать на вопросы о причинах происшествия. По ее словам, в настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.
Ранее сообщалось, что в небе над Британией столкнулись вертолет и самолет.