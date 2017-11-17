Названо число погибших при столкновении самолета и вертолета в Англии

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. При столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером погибли четыре человека, сообщила глава полиции региона долины реки Темза Ребекка Мирс.

"Погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете. Их личности будут названы после того, как будут извещены близкие погибших и с ними поговорят специалисты", — сказала Мирс журналистам.

bbc.com На месте крушения самолета в Англии

Она не стала отвечать на вопросы о причинах происшествия. По ее словам, в настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.

Ранее сообщалось, что в небе над Британией столкнулись вертолет и самолет.