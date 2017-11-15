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    Пропавший с радаров на Дальнем Востоке в РФ самолет разбился

    (обновлено: )86804
    В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров – несовершеннолетнего ребенка - удалось спасти из-под обломков, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
    Спасатели МЧС РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Самолет L-410, летевший из Хабаровска, при заходе на посадку в аэропорту Нелькан, врезался в землю; по предварительным данным, выжил ребенок, сообщил РИА Новости источник в спасательных службах региона.

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео

    "При заходе на посадку столкнулся с землей пассажирский L-410 в аэропорту Нелькан. Летел из Хабаровска", — сказал источник.

    Он добавил, что на борту было пять пассажиров и два пилота.

    "Есть данные по выжившему ребенку", — отметил собеседник агентства.

    УМВД России по Хабаровскому краю начало проверку в связи с жесткой посадкой самолета L-410, подтверждается гибель шестерых человек, сообщила пресс-служба ведомства.

    По данным МЧС, в среду от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района пропало с радаров судно L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре — Нелькан.

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    "В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров – несовершеннолетнего ребенка — удалось спасти из-под обломков. На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

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