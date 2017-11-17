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    В небе над Британией столкнулись самолет и вертолет, есть жертвы

    (обновлено: )135
    Экипажи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, заявили, что есть немало жертв. На месте происшествия также работают пожарные, спасатели, поисковые службы и полиция.
    В небе над Великобританией разбился пассажирский самолет, который столкнулся с вертолетом
    dailystar.co.uk

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео
    В небе над Великобританией разбился пассажирский самолет, который столкнулся с вертолетом, пишет Dailymail. Известно, что есть погибшие, но пока неизвестно, сколько.

    По данным BBC, экипажи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, заявили, что есть немало жертв.  На месте происшествия также работают пожарные, спасатели, поисковые службы и полиция. Обломки находятся в лесистой местности.

    Сообщается, что и самолет и вертолет взлетели с аэродрома Букер, который находится в 30 километров от места происшествия. На этом аэродроме проводятся учебные полеты для новичков в авиаделе.

    Как сообщалось ранее, шесть человек из семи, находившихся на борту разбившегося самолета в Хабаровском крае, погибли, выжил ребенок.

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