наверх
16.11.201713:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Без водителя. В Китае беспилотное авто помогает развозить посылки

    (обновлено: )45
    По информации китайский СМИ, сервис - автомобиль без водителя - вовсю работает в кампусе Чжэцзянского университета, доставляя по 40000 посылок в день.
    Беспилотный аппарат компании Алибаба
    People's Daily, China

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Беспилотный аппарат китайского ритейла Алибаба для доставки посылок использует автомобиль без водителя.

    Сервис вовсю работает в кампусе Чжэцзянского университета, доставляя по 40000 посылок в день. С помощью специального приложения можно узнать, где находится робот с посылкой, и забрать заказ.

    Пакеты могут быть извлечены с помощью специального приложения, сообщает PeoplesDaily.

    People's Daily, China
    Беспилотный аппарат компании Алибаба

    Ранее в  микроблоге People's Daily,China в Twitter была размещена фотография, на которой запечатлена ситуация на почте в Китае, практически полностью заваленной посылками. В описании к снимку говорится, что подобный завал на почте традиционно случается каждый год после Дня холостяков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших