Без водителя. В Китае беспилотное авто помогает развозить посылки

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Беспилотный аппарат китайского ритейла Алибаба для доставки посылок использует автомобиль без водителя.

Сервис вовсю работает в кампусе Чжэцзянского университета, доставляя по 40000 посылок в день. С помощью специального приложения можно узнать, где находится робот с посылкой, и забрать заказ.

Пакеты могут быть извлечены с помощью специального приложения, сообщает PeoplesDaily.

People's Daily, China Беспилотный аппарат компании Алибаба

Ранее в микроблоге People's Daily,China в Twitter была размещена фотография, на которой запечатлена ситуация на почте в Китае, практически полностью заваленной посылками. В описании к снимку говорится, что подобный завал на почте традиционно случается каждый год после Дня холостяков.