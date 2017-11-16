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16.11.201711:43
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    В мире

    В Китае кит-самоубийца погиб с третьей попытки

    (обновлено: )12
    На побережье в Восточном Китае обнаружено тело кита, который несколько раз выбрасывался на берег и в итоге погиб.

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В китайской провинции Цзянсу рыбаки обнаружили на берегу мертвого кита, который выбросился на сушу.

    Тушу кита пришлось убирать с помощью крана. Тело животного положили на гору льда, чтобы замедлить разложение.

    China Daily сообщает, что в течение последней недели семиметровый кит трижды выбрасывался на берег. В предыдущие разы его спасали, отвезя в море на расстояние в 3 километра.

    Однако животное все равно добилось своего, выбросившись на побережье и задохнувшись.

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