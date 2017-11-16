В Китае кит-самоубийца погиб с третьей попытки

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В китайской провинции Цзянсу рыбаки обнаружили на берегу мертвого кита, который выбросился на сушу.

Тушу кита пришлось убирать с помощью крана. Тело животного положили на гору льда, чтобы замедлить разложение.

China Daily сообщает, что в течение последней недели семиметровый кит трижды выбрасывался на берег. В предыдущие разы его спасали, отвезя в море на расстояние в 3 километра.

Однако животное все равно добилось своего, выбросившись на побережье и задохнувшись.