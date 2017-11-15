Британская разведка ищет доказательства "вмешательства РФ" в референдум по Brexit

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Комитет по разведке британского парламента изучит вопрос о предполагаемом "вмешательстве России" в референдум по Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду в парламенте.

Депутат парламента Мэри Криг попросила премьера прояснить "расхождения в показаниях": Мэй в минувший понедельник в большой речи в Гилдхолле подвергла резкой критике "вмешательство России" в выборы и другие демократические процессы в ряде стран, а глава МИД недавно заявил, что не располагает никакими доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit.

Криг напомнила также о том, что газета Times сообщила о "тысячах" фальшивых Twitter-аккаунтах, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на исход референдума.

"Мы наблюдали вмешательство России в ряде стран в Европе. Министр иностранных дел высказался по конкретному поводу, а в своей речи в понедельник я приводила примеры вмешательства России, что происходило не в Великобритании. А то, о чем идет речь сейчас, то это вопрос комитета по разведке и безопасности, который формируется сегодня", — сказала Мэй.

Ранее в МИД РФ заявили, что обвинения Мэй в адрес России имеют безответственный и безосновательный характер.