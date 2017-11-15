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    Британская разведка ищет доказательства "вмешательства РФ" в референдум по Brexit

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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ситуация с предполагаемым "вмешательстве России" в референдум по Brexit - это вопрос комитета по разведке и безопасности.
    Флаг Великобритании над зданием парламента
    RIA News Андрей Попов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Комитет по разведке британского парламента изучит вопрос о предполагаемом "вмешательстве России" в референдум по Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду в парламенте.

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    Депутат парламента Мэри Криг попросила премьера прояснить "расхождения в показаниях": Мэй в минувший понедельник в большой речи в Гилдхолле подвергла резкой критике "вмешательство России" в выборы и другие демократические процессы в ряде стран, а глава МИД недавно заявил, что не располагает никакими доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit.

    Криг напомнила также о том, что газета Times сообщила о "тысячах" фальшивых Twitter-аккаунтах, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на исход референдума.

    "Мы наблюдали вмешательство России в ряде стран в Европе. Министр иностранных дел высказался по конкретному поводу, а в своей речи в понедельник я приводила примеры вмешательства России, что происходило не в Великобритании. А то, о чем идет речь сейчас, то это вопрос комитета по разведке и безопасности, который формируется сегодня", — сказала Мэй.

    Ранее в МИД РФ заявили, что обвинения Мэй в адрес России имеют безответственный и безосновательный характер.

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