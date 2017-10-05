наверх
05.10.201714:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ожидании Brexit. Фунт дешевеет после речи Мэй

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (526)

    (обновлено: )74
    По состоянию на 12.59 по киевскому времени курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3195 доллара за фунт. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1764 доллара за евро.
    Доллары и британский фунт стерлингов
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Новости. Курс фунта стерлингов к доллару опускается в четверг днем, инвесторы отыгрывают выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на съезде Консервативной партии, свидетельствую данные торгов.

    По состоянию на 12.59 по киевскому времени курс фунта стерлингов к доллару уменьшался на 0,39%, до 1,3195 доллара за фунт. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1764 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,62 иены за доллар со 112,75 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 93,47 пункта, сообщает Прайм.

    5 фунтов стерлингов. Архивное фото
    Из открытых источников
    Фунт к фунту. Brexit вылезет Великобритании боком

    В ходе выступления с большой речью на съезде Консервативной партии в Манчестере ранее на этой неделе, Тереза Мэй извинилась перед Консервативной партией за провал на всеобщих выборах в июне. Мэй инициировала проведение внеочередных всеобщих выборов, чтобы укрепить свои позиции в парламенте в преддверии начала переговоров по Brexit. Вместо этого Консервативная партия утратила абсолютное большинство в парламенте.

    Трейдеры находятся в ожидании статданных по рынку труда США. Так, позднее в четверг министерство труда США опубликует данные по числу заявок на пособие по безработице в стране. По мнению экспертов, за неделю, завершившуюся 30 сентября, число заявок снизилось на 7 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составило 265 тысяч. В пятницу министерство опубликует данные по уровню безработицы в США. Аналитики прогнозируют, показатель в сентябре сохранился на уровне августа в 4,4%.

    Смотрите также: Многотысячный марш протеста против Brexit прошел в Лондоне

    Позднее в четверг рынок ожидает публикации протокола последнего заседания ЕЦБ. По итогам заседания в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами. Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил после заседания, что регулятор может принять решения о будущем программы выкупа активов с рынка (QE) в октябре текущего года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Азов" и "Правый сектор" зажгли фаеры под Верховной Радой
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Флаг Испании
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?