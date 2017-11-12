Полтора метра и 300 зубов. В Португалии нашли жуткое существо

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Португалии сотрудники Института моря и атмоферы обнаружили доисторический вид акулы, пишет Sputnik.

Обнаруженное существо обитало около 80 миллионов лет назад в Атлантическом океане.

Исследователи назвали находку "живой окаменелостью".

У полутораметровой плащеносной акулы 300 зубов, а ее движения напоминают змеиные.

По словам экспертов, этот вид очень мало изучен, так как обитает на большой глубине. При этом акул можно было поймать у берегов Австралии, Новой Зеландии и Японии в Атлантическом океане.

Ранее жители Севастополя обнаружили на городском пляже странное существо, выброшенное морем.