наверх
12.11.201710:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полтора метра и 300 зубов. В Португалии нашли жуткое существо

    (обновлено: )274
    Обнаруженное существо обитало около 80 миллионов лет назад в Атлантическом океане. Исследователи назвали находку "живой окаменелостью".
    В Португалии обнаружили доисторический вид акулы
    twitter.com/allfiveoceans

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В Португалии сотрудники Института моря и атмоферы обнаружили доисторический вид акулы, пишет Sputnik.

    Инопланетное существо всполошило Сеть
    Канал Wayan Bali на youtube
    Оживший покемон или бабочка-монстр? Странное существо напугало сеть

    Обнаруженное существо обитало около 80 миллионов лет назад в Атлантическом океане.

    Исследователи назвали находку "живой окаменелостью".

    У полутораметровой плащеносной акулы 300 зубов, а ее движения напоминают змеиные.

    По словам экспертов, этот вид очень мало изучен, так как обитает на большой глубине. При этом акул можно было поймать у берегов Австралии, Новой Зеландии и Японии в Атлантическом океане.

    Ранее жители Севастополя обнаружили на городском пляже странное существо, выброшенное морем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Волошин: польский аналог сайта "Миротворец" — ужас для украинских политиков. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...