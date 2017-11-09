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    Общество

    "Оно шевелило щупальцами": неизвестное существо появилось на пляже Севастополя

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    На крымское побережье море выбросило неопознанное существо, которое вызвало панику у местных жителей.
    Неизвестное существо на берегу Крыма
    Фото "Новости Крыма"

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Жители Севастополя обнаружили на городском пляже странное существо, выброшенное морем.

    Инопланетное существо всполошило Сеть
    Канал Wayan Bali на youtube
    Оживший покемон или бабочка-монстр? Странное существо напугало сеть

    Фото,  опубликованное в социальных сетях, удивило и напугало крымчан.

    "Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров", – сообщила "Новостям Крыма" автор фото Анастасия Мирошниченко.

    По одной из версии — это труп птицы, которую поедают крабы. Скептики заявивили, что это всего лишь веник в мазуте.

    Ранее на пляже Аляски бывший рыбак Бьорн Диль нашел странное мертвое существо, которое изначально принял за ската. Ученые не смогли определить вид странного животного.

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