"Оно шевелило щупальцами": неизвестное существо появилось на пляже Севастополя

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Жители Севастополя обнаружили на городском пляже странное существо, выброшенное морем.

Фото, опубликованное в социальных сетях, удивило и напугало крымчан.

"Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров", – сообщила "Новостям Крыма" автор фото Анастасия Мирошниченко.

По одной из версии — это труп птицы, которую поедают крабы. Скептики заявивили, что это всего лишь веник в мазуте.

Ранее на пляже Аляски бывший рыбак Бьорн Диль нашел странное мертвое существо, которое изначально принял за ската. Ученые не смогли определить вид странного животного.