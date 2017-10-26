Оживший покемон или бабочка-монстр? Странное существо напугало сеть

На момент публикации ролик посмотрели почти 200 тысяч пользователей.

Одни сравнили назвали существо "монстром", а другие — "ожившим покемоном".

При этом, как пишет Ридиус, биологи определили, что на фото и видео — вполне земная бабочка-самец Creatonotos gangis. Это насекомое обитает в Юго-Восточной Азии, а также в Северной Австралии. Столь необычные органы используются самцами для привлечения самок в брачный период.

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