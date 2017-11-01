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    В мире

    На Аляске найдено странное мертвое существо

    (обновлено: )16401
    По мнению ученых, это может быть печень тихоокеанской акулы. Но не понятно, каким образом органы могли оказаться отдельно от рыбы, обитающей на глубине более 2 тысяч метров.
    На Аляске найдено странное мертвое существо
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. На пляже Аляски бывший рыбак Бьорн Диль нашел странное мертвое существо, которое изначально принял за ската. Ученые не смогли определить вид странного животного.

    Рыбак отметил, что мертвое животное пахло протухшей рыбой и аммиаком, и походило на огромную печень.

    "Органы выглядели как разлагающаяся печень и пахли как трюм для рыбы, который никогда не чистили, и немного аммиаком", — сказал он.

    Ученые допускают, что это может быть печень тихоокеанской акулы. Но не понятно, каким образом органы могли оказаться отдельно от рыбы, обитающей на глубине 6600 футов (более 2 тысяч метров).

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