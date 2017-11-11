"Майдан" по-каталонски: 750 тыс человек вышли на улицы

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости Украина. Около 750 тысяч человек приняли участие в акции протеста с требованием освободить политиков, задержанных в связи с обвинениями, связанными с провозглашением независимости Каталонии, сообщает пресс-служба полиции Барселоны.

Акция, инициаторами которой выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны в связи с обвинениями в мятеже, началась с шествия по улицам города.

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Одну из колонн под лозунгом "Свобода политическим заключенным" возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Во второй колонне под лозунгом "Мы республика" шли представители партий, которые поддерживают независимость автономного сообщества – "Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Акцию также поддержало каталонское отделение партии Podemos – En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но за право автономного сообщества провести референдум о независимости.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Митинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне

В руках у митингующих были эстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии, растяжки со словами "Свобода, нет политзаключенным". В толпе выделялись большие наручники, на которых было написано "Демократия". Собравшиеся скандировали "Пучдемон – наш председатель правительства!"

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.