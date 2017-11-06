Каталония: несовершенство международного права и двойные стандарты

Владимир Матвеев, обозреватель

Помимо арестов бывших членов каталонской администрации, объявивших о независимости, испанский суд выдал ордер на розыск и арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Конституционный суд Испании аннулировал три закона, которые обеспечили проведение референдума о независимости Каталонии 1 октября, сообщает El Pais.

Движение "Национальная ассамблея Каталонии" уже призвало граждан выйти на улицы в знак протеста против решений судов.

Между тем Пучдемон назвал себя легитимным главой правительства и призвал Мадрид освободить арестованных экс-министров и вице-президента автономии. Обращения Пучдемона опубликованы на его страничке в Twitter.

В какой мере сложившуюся ситуацию, действия следует осуждать или поддерживать, какими последствиями они чреват для Евросоюза. На данные и другие актуальные вопросы, связанные с правом народов на самоопределение, рассказывает Гунтарсу Лагановскису для издания Latvijas Vestnesis директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

Latvijas Vēstnesis напоминает, что образование новых государств — "нормальная часть международных процессов". В истории государства часто появлялись, когда какая-то территория отделялась от другой вопреки ее воле и законам.

Отвечая на вопрос Гунтарса Лагановскиса, какие критерии, обстоятельства определяют, получит ли отделившаяся от какого-то государства территория, самопровозглашенное государство международное признание, Спрудс говорит о нюансах определения и наличии "различных исключений".

"Часто принципы международного права — право народов на самоопределение и принцип территориальной целостности — входят в противоречие друг с другом. Образование государств популярно, потому что государства имеют привилегии, которых нет у других игроков,- монополию в законодательстве и право на применение в определенных случаях насилия", — говорит директор института.

Отмечается, что важной предпосылкой для образования государства является желание конкретной общины, народа создать государство. Однако, для будущего государства необходимо также "согласие того государства, от которого оно отделяется".

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Спрудс напоминает об империях, которые добровольно отказались от своих колониальных территорий, приводя в пример Великобританию. При этом он говорит о важности того, в какой степени образование других государств готовы принять другие государства, в особенности глобальные сверхдержавы.

Журналист рассуждает о том, почему Абхазия, которую де-юре признают Россия, Никарагуа и Венесуэла, не является международно признанной, а Израиль, который не признают некоторые арабские государства, но поддерживают, прежде всего, США, международно признан.

В ответ ученый говорит, что "двойные стандарты в международных отношениях — это классика". "Их просто невозможно избежать, потому что на практике существуют противоречивые принципы международного права, и зачастую невозможно их согласовать. Значит, по каким-то аспектам всегда будут разные подходы", — сказал Спрудс. Подчеркивается, что политика — "искусство компромиссов и возможного".

Ситуация в мире не является неизменной, она обусловлена различными коррекциями в международных отношениях. Согласно изданию, принцип самоопределения народов фактически не существовал до 1918 года, когда он появился в 14 пунктах президента США Вудро Вильсона и был одобрен Лигой наций. До этого "сила решала все", но одновременно это "гарантировало определенную стабильность".

Также констатируется, что после окончания Первой мировой войны количество государств в мире значительно возросло. На момент основания ООН в 1945 году в нее входило 50 государств, сейчас — 193. По словам ученого, "это наглядно свидетельствует о том, что право народов на самоопределение реально действует".

На вопрос о том, каким образом события в Каталонии могут повлиять на Европу, учёный ответил, что "юридически это по-прежнему вопрос Испании, но политически он действительно стал вопросом всей Европы".

ЕС оказался в противоречивой ситуации, констатирует эксперт. С одной стороны, он не может вмешаться в решение проблемы Каталонии, потому что признал ее внутренним делом Испании. А, с другой стороны, "проблему невозможно игнорировать".

Ученый не исключает, что "ЕС в лице какого-то политика поддерживает контакты с обеими конфликтующими сторонами, пытаясь говорить с правительством Испании о том, как действовать, обходясь без насилия, а каталонцам — посылает сигналы о способах подключения Европы к решению проблемы", пишет Latvijas Vestnesis.

Говоря об уровне потенциала в Европе, директор института отметил, что "не стало бы трагедией, если бы Каталония находилась за пределами Испании и в одиночку присоединилась бы к ЕС". Далее он задается вопросом о том, что если из состава Испании выйдут каталонцы, "почему бы не выйти баскам"?

Как отмечают эксперты, в испанской Стране Басков мечта о независимости "отложена до поры до времени, но не забыта".

На взгляд ученого, в случае Каталонии большую роль играют экономические и финансовые соображения. Тем, кто выйдет из состава Испании, будет лучше, потому что не придется содержать менее состоятельные регионы страны. Частично это относится к случаю Бельгии, где Фландрия стала богаче. Фискальной автономии хочет также северная Италия, чтобы не содержать бедный юг страны.

Так, в Ломбардии за автономию недавно проголосовали 95 процентов избирателей, в Венето — 98 процентов.

Как бы там ни было, как отмечают некоторые западные эксперты, референдум о независимости в Каталонии и сложная ситуация в Испании может подогреть сепаратистские настроения в Европе. В других странах ЕС существуют влиятельные группы, которые стремятся к переоценке своего самоопределения и выступают против центральных властей, пишет The Guardian.