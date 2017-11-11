Каталония в оковах всеобщей забастовки и "Недели свободы"

Владимир Матвеев, обозреватель

В Каталонии проходит всеобщая забастовка из серии "Неделя свободы". Её участники перекрывают автотрассы и железные дороги в знак протеста против выдачи ордера на арест отстраненного от власти главы Каталонии Пучдемона и ряда бывших членов его кабинета, а также требуют освободить заключённых лидеров двух общественных движений.

Читайте также: Каталония: несовершенство международного права и двойные стандарты

Местное издание El Pais сообщает, что в крупнейших городах Каталонии началась крупная забастовка. Националистические общественные организации Каталонии "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural объявили в среду вместе с профсоюзом Intersindical-CSC, поддерживающим идею независимости автономного сообщества, всеобщую забастовку.

Протестующие перекрыли магистрали и заблокировали движение поездов, а также автомобильных дорог.

В частности, в Жироне демонстранты заняли здание железнодорожного вокзала и остановили движение скоростных поездов. Во время столкновений на станции два человека получили незначительные травмы. Десятки дорог перекрыты в районе Барселоны. Называется цифра о блокировании 39 дорог. Также остановлено движение на главной автостраде на Францию, которая находится рядом с границей, передает Радио Свобода

Официальной причиной забастовки называют расширение трудовых прав, однако митингующие требуют среди прочего освободить заключенных каталонских политиков. Как сообщается, участники протестных акций держат в руках плакаты с требованием освободить задержанных политиков.

В частности, протестующие требуют освободить задержанных каталонских политиков и лидеров двух общественных движений, а также отмены введенной Мадридом в действие 155-й статьи испанской Конституции, в соответствии с которой в автономии установлено внешнее управление.

Сообщается, что забастовка 8 ноября станет первой из серии акций под названием "Неделя свободы". Многочисленный всеобщий митинг сторонники независимости планируют провести еще 11 ноября.

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку, на конец декабря назначены досрочные выборы.

Конституционный суд Испании в среду отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября, сообщает El Pais.

Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест отстраненного от власти Пучдемона и четверых его соратников. Против них выдвинули обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств.

Мадрид направил запрос на задержание каталонских политиков в прокуратуру Бельгии, где сейчас находятся каталонские политики. Испания выдала европейский ордер на их арест.

Как сообщалось ранее, Пучдемон добровольно сдался бельгийской полиции, явившись в полицейский участок в Брюсселе. Однако бельгийский суд на следующий день освободил на поруки экс-лидера Каталонии и других бывших членов каталонского правительства.

Бельгийский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Пучдемона 17 ноября.

Суд в Испании в середине октября также постановил взять по стражу двух лидеров общественных каталонских организаций — "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида.

Как бы там ни было, отстраненный глава правительства Каталонии призвал Евросоюз прекратить поддержку "переворота" против его региона, предпринятого правительством Испании, сообщает Agence France Press.

Пучдемон обратился к руководству ЕС, выступая перед около 200 каталонскими мэрами, которые прибыли в Брюссель: "Примете ли вы результаты каталонского референдума или продолжите помогать премьеру Рахою в его перевороте?".

Он призвал ЕС стать посредником в решении каталонского кризиса, называя проблему Каталонии общеевропейской.

Кризис в Каталонии вызвал беспокойство и новые намерения центрального правительства. В этом контексте Мадрид рассматривает конституционные изменения, которые позволят регионам в будущем проводить референдумы о независимости, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс на этом фоне раскритиковал ажиотаж, поднявшийся вокруг пребывающего в Бельгии экс-главы Каталонии.

"Некоторые лица высказывают свое мнение по этому вопросу, однако, это не в этом заключается их роль", — сказал глава бельгийской дипломатии, передает Радио Польша.

Так Рейндерс прокомментировал высказывания некоторых политиков, раскритиковавших требования испанских властей к Пучдемону и его соратникам. Напомним, что вице-премьер и министр внутренних дел Бельгии Ян Жамбон сказал, что испанские власти зашли слишком далеко в отношении кризиса в Каталонии. Он также подверг критике Европейский союз за пассивное отношение к событиям в одной из своих стран-членов.

Бельгийские СМИ все чаще пишут, что правительство Бельгии должно занять "конкретную позицию в отношении кризиса в Каталонии".