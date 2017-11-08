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    Конституционный суд Испании аннулировал решение о независимости Каталонии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (234)

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    В испанском Конституционном суде расследуют дело о неподчинении каталонского парламента предыдущим решениям.Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Конституционный суд Испании отменил одностороннее провозглашение независимости Каталонии от Испании, решение о котором принял каталонский парламент, сообщает газета El Mundo.

    Массовые митинги в Каталонии
    PAU BARRENA / AFP
    Снова штормит. В Каталонии проходят массовые митинги

    КС также аннулировал закон о переходном периоде, принятый каталонским парламентом в начале сентября.

    Кроме того, суд начал рассмотрение дела о неподчинении предыдущим решениям КС в отношении спикера парламента Карме Форкадель и бывших членов президиума парламента Аны Симо и Хосе Мария Эспехо, соответствующий иск был ранее направлен испанским правительством.

    Ранее, 31 октября, Конституционный суд приостановил объявление независимости каталонским парламентом, приняв к рассмотрению соответствующий иск испанского правительства.

    По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии.

    Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

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