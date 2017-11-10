Названа болезнь, от которой чаще всего умирают дети

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Опухоли головного мозга являются самой частой причиной смерти детей в развитых странах, в мире у каждого пятого ребенка, заболевшего раком, обнаруживается именно опухоль головного мозга, заявил старший научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Друй.

"Каждые три минуты один ребенок в мире заболевает раком, и у каждого пятого из них обнаруживается опухоль головного мозга. Мы привыкли думать, что рак это заболевание взрослых, и дети болеют раком очень редко, но вдумайтесь в эти цифры и вы поймете, что это не такая уж редкая патология", — сказал эксперт во время научно-популярной конференции "Врачи, инновации, наука — детям", приуроченной ко Дню науки.

"К сожалению, опухоль головного мозга остается лидирующей проблемой смерти детей в развитых странах. От опухоли мозга погибает больше детей, чем от любых других заболеваний", — добавил эксперт. По его словам, только 65% пациентов будут жить больше пяти лет, но даже те, кто излечится от этого заболевания, в большинстве случаев будут иметь стойкие инвалидизирующие последствия.

"Когда мы говорим об опухолях мозга, большинство из нас, тех, кто не связан с медициной, думают, что это какое-то одно заболевание, нет, это более 120 заболеваний, которые могут быть доброкачественными и злокачественными, которые по-разному себя проявляют и которые, естественно, должны по-разному лечиться", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Амбайогай родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности. Дети скончались спустя сутки после рождения. Дети весом 3,7 кг имели свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы.