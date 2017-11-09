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    Сирийская армия взяла под полный контроль последний оплот ИГ

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    Как отметил представитель сирийской армии, зафиксировано массовое бегство в рядах ИГ в связи с стремительным продвижением ВС САР, а также продвижением союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс.
    Сирийская армия. Архивное фото
    пресс-служба президента Сирии | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, являющийся последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в стране, сообщил РИА Новости полевой командир армии САР.

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    "Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, армия приступила к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных ИГ.

    Как отметил представитель сирийской армии, зафиксировано массовое бегство в рядах ИГ в связи с стремительным продвижением ВС САР, а также продвижением союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс.

    По данным командира, террористы бегут в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

    Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента в городе сообщило, что сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор.

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