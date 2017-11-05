Столкновения с демонстрантами в Дюссельдорфе: пострадали 15 полицейских

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений с курдскими демонстрантами в немецком Дюссельдорфе, трое из них получили тяжелые ранения, пишет журнал Spiegel со ссылкой на представительницу полиции.

Демонстрация курдов, прошедшая в Дюссельдорфе в субботу, обернулась беспорядками и задержаниями. Протестующие проигнорировали запрет властей на демонстрацию флагов и баннеров с изображением Абдуллы Оджалана — лидера Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

Власти объявили о завершении демонстрации, после чего протестующие начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Трое демонстрантов пострадали, некоторые были задержаны — их число не уточняется.