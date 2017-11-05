наверх
05.11.201707:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Столкновения с демонстрантами в Дюссельдорфе: пострадали 15 полицейских

    (обновлено: )29
    Власти объявили о завершении демонстрации, после чего протестующие начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
    Столкновения с демонстрантами в Дюссельдорфе: пострадали 15 полицейских
    AnnaIrmaBattino

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений с курдскими демонстрантами в немецком Дюссельдорфе, трое из них получили тяжелые ранения, пишет журнал Spiegel со ссылкой на представительницу полиции.

    Демонстрация курдов, прошедшая в Дюссельдорфе в субботу, обернулась беспорядками и задержаниями. Протестующие проигнорировали запрет властей на демонстрацию флагов и баннеров с изображением Абдуллы Оджалана — лидера Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

    Власти объявили о завершении демонстрации, после чего протестующие начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Трое демонстрантов пострадали, некоторые были задержаны — их число не уточняется.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Сергей Самарский
      Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
      "Дело о рюкзаках": за что Аваков получил "черную метку" — мнение Золотарева. Видео
      Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
      Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
      Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...