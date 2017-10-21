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    Более 50 полицейских погибли при столкновении с террористами под Каиром

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    Полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. По прибытии на место проведения операции, полицейские были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия.
    Полиция в Египте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КАИР, 21 окт — РИА Новости Erhfbyf, Маргарита Кислова. В результате боестолкновения с террористами в районе эль-Вахат под Каиром погибли 54 сотрудника структур МВД Египта, сообщил РИА новости источник в органах безопасности страны.

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    Ранее сообщалось, что полицейские в пятницу проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. По прибытии на место проведения операции, полицейские были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия. По данным источника, в распоряжении террористов находилось оружие типа РПГ.

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    "Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров", — сообщил собеседник агентства.

    Он уточнил, что в настоящее время операция завершена, полиция и военные зачищают район столкновения в радиусе сорока километров.

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