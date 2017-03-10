"Топорная работа". Кровавое нападение на вокзале в Дюссельдорфе

Пять человек ранены, двое задержаны после нападения на железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе.

​​По информации очевидцев, неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. Его мотивы и личность неизвестны.

"Предположительно, вооруженный топором преступник совершил произвольное нападение на людей. По меньшей мере пять человек при этом получили ранения, один очень серьезные. Подозреваемый, который попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, был задержан", — говорится в заявлении полиции.

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​В настоящее время движение поездов приостановлено, на месте работают сотрудники полиции и врачи. Другие подробности не сообщаются.