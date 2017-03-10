наверх
10.03.201702:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Топорная работа". Кровавое нападение на вокзале в Дюссельдорфе

    Тема:

    ЧП в Европе: теракты в Германии, резня в Лондоне (106)

    (обновлено: )31
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение мужчины с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    В результате нападения ранены пять человек
    @MustafaVogel
    Нападение мужчины с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Нападение мужчины с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    @BILD
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    @MustafaVogel
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    @MustafaVogel
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    @MustafaVogel
    Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе
    Полиция проводит спецоперацию
    @dwnews
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе
    Нападавший был ранен во время задержания
    @MustafaVogel

    Рекомендуем

    На Тарасовой горе в Каневе произошло столкновениеФотоитоги 9 марта: годовщина Великого Кобзаря и убийство бизнесмена в Киеве18:08 09.03.2017
    В Британии открылась самая масштабная выставка собак в миреСамая престижная выставка собак в мире "Crufts Dog Show" в Великобритании17:23 09.03.2017
    Киев чествует КобзаряКиев чествует Кобзаря16:18 09.03.2017
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют КобзаряШевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря13:14 09.03.2017
    В холдинге Виктора Пинчука устроили странную фотосессию в стиле стим-панкСтимпанк к 8 Марта: женское лицо украинских заводов12:58 09.03.2017
    Фестиваль красок в ИндииВода и грязь: масштабный фестиваль красок в Индии10:47 09.03.2017
    Скала Лазурное окно до обрушенияУникальная скала "Лазурное окно" из "Игры престолов" обрушилась на Мальте02:48 09.03.2017
    Расстрел авто в КиевеРасстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена22:31 08.03.2017
    В Киеве проходит марш феминистокКиевский марш феминисток "Нет насилию всех форматов"13:20 08.03.2017
    Все фотоленты
    В результате нападения ранены пять человек

    Пять человек ранены, двое задержаны после нападения на железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе.

    ​​По информации очевидцев, неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. Его мотивы и личность неизвестны.

    "Предположительно, вооруженный топором преступник совершил произвольное нападение на людей. По меньшей мере пять человек при этом получили ранения, один очень серьезные. Подозреваемый, который попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, был задержан", — говорится в заявлении полиции.

    Смотрите также: Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе. Обнародовано видео

    ​В настоящее время движение поездов приостановлено, на месте работают сотрудники полиции и врачи. Другие подробности не сообщаются.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки