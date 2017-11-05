В Польше скептически отнеслись к словам об отсутствии враждебности в Украине

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Глава польского МИД Витольд Ващиковский прокомментировал опубликованную накануне заявление МИД Украины, где указано, что в Украине нет антипольских настроений, сообщает "Польское радио".

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"Заявление МИД Украины о том, что среди украинском форуме антипольских настроений, очень нас радует, но в исторических вопросах мы ждем конкретных содержательных шагов", — сказал глава МИД Польши.

"Нас очень радует это заявление, что в Украине нет антипольских настроений, общество дружелюбное. Мы также это замечаем, однако также замечаем различного рода инциденты, замечаем отдельных лиц, которые ведут себя не очень дружелюбно", — сказал Ващиковский на встрече с журналистами в Генеральном Консульстве Республики Польша во Львове.

Министр добавил, что Польша уже много лет является открытой, "чтобы вопросы истории, также как текущие польско-украинские контакты, выяснять".

"Польша уже очень давно предложила различные каналы сотрудничества, от форума польско-украинского сотрудничества, предложения президента Анджея Дуды с прошлого года создать процесс примирения на примере хотя бы процесса Яд Вашем, который был реализован в Израиле. Ждем только ответа, по желанию сотрудничества украинской стороны", — добавил он.

По его словам, открытый к сотрудничеству также польский Институт национальной памяти, который хочет проводить поисковые работы в Украине — речь идет о поисках останков польских жертв периода Второй мировой войны.

"Если кроме деклараций, кроме заявлений МИД будут также конкретные шаги сотрудничества с Польшей, то мы, конечно, будем открытыми", — заверил глава польской дипломатии.

Касательно приведенного Киевом правила "Прощаем и просим прощения", министр Витольд Ващиковский заявил, что украинский МИД "достаточно беззаботно копирует определенный путь, который когда-то польские епископы предложили немецкой стороне", однако, по его словам, "это неправильная интерпретация, и где эти встречи историков? С нашей стороны открытие является полным", — сказал министр.

Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции. В свою очередь в МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.